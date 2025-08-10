Mor un palestí per trets de l'exèrcit d'Israel a Jericó (Cisjordània)

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Un palestí de 25 anys ha mort aquest diumenge després que fos ingressat en estat crític per haver rebut trets per part de l'exèrcit d'Israel en una operació duta a terme aquesta nit a la ciutat cisjordana de Jericó, enmig de l'augment de les incursions militars en aquest territori arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023 per part de Hamas i altres faccions palestines.
El mort ha estat identificat com a Abdullah Mohammed Atiyat, que va ser traslladat de l'Hospital Governamental de Jericó Hadassah Ein Kerem de Jerusalem per la gravetat del seu estat de salut. Les tropes israelianes l'havien disparat a la part superior del cos, segons fonts consultades per l'agència de notícies WAFA. Ara com ara, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) no s'han pronunciat sobre això.
Les operacions de l'exèrcit d'Israel i els atacs de colons israelians a Cisjordània i a Jerusalem Est han deixat més de 980 palestins morts des que aquesta mena d'accions s'han incrementat des del 7 d'octubre del 2023, si bé ja en els primers nou mesos d'aquest any s'havien registrat xifres rècord de morts en aquests territoris.
Segons les dades de les Nacions Unides, el 2024 es va registrar la mort de prop de 500 palestins, mentre que des de principi d'any han notificat la defunció de prop de 180 persones en el context de l'ocupació i el conflicte.