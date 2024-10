Mor el líder local de Jihad Islàmica a Nur Shams i un altre "terrorista" en un atac aeri israelià

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha confirmat la mort del líder local de Jihad Islàmica al campament de refugiats de Nur Shams, al costat de la ciutat cisjordana de Tulkarem, on també ha mort un altre "terrorista" en un bombardeig dut a terme per la Força Aèria d'Israel contra un vehicle en les proximitats del camp, on la setmana passada van morir gairebé una vintena de persones en un altre bombardeig.

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i el Shin Bet van realitzar anit una operació conjunta juntament amb els combatents de la Brigada Kafir en la qual un avió ha atacat una zona de Tulkarem i ha matat a Muhamad Abdalà, el cap de l'organització terrorista Jihad Islàmica a Nur Shams junt amb un altre terrorista", resa un comunicat de les FDI publicat al seu compte de la xarxa social X.

Les FDI han assegurat que Abdalà era el substitut de l'anterior cap de l'organització, Muhamad Jaber 'Abu Shuya', qui va ser "eliminat" el passat 29 d'agost, i que en els darrers mesos havia estat el responsable d'organitzar atacs contra les forces israelianes a la zona. A més, han trobat rifles M-16 en el vehicle atacat.

Si bé Jihad Islàmica no s'ha pronunciat de moment, l'Autoritat General d'Assumptes Civils ha identificat als morts com Muhamad Iyad Muhamad Abdulà, de 20 anys, i Awad Yamil Saqr Omar, de 31 anys, segons ha informat el Ministeri de Sanitat vinculat a l'Autoritat Palestina a través d'un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social Facebook.

Fonts de seguretat consultades per l'agència de notícies palestina WAFA ha indicat que el bombardeig ha tingut lloc quan els homes es trobaven en un vehicle entre el barri de Danaba i el campament de refugiats de Nur Shams, a l'oest de Tulkarem. Els militars han irromput posteriorment a la zona i s'han apoderat dels cossos dels morts abans de retirar-se.