Mor el tirador de Cracòvia que ha deixat sis morts i tres familiars assassinats

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
L'home de 24 anys responsable del tiroteig massiu perpetrat aquest dissabte a la plaça del Mercat Principal de Cracòvia ha mort aquest dilluns a primera hora a l'hospital on es trobava ingressat en estat crític, segons ha informat la policia polonesa.
L'agressor estava sota custòdia hospitalària després de resultar ferit pels trets dels agents de policia que el van reduir arran de la massacre, després de sotmetre's a diverses intervencions quirúrgiques d'urgència que no li han pogut salvar vida.
La mort del sospitós es produeix en el segon dia de dol nacional decretat pel president polonès, Karol Nawrocki, i acompanyat pel primer ministre, Donald Tusk, en memòria de les víctimes.
La tragèdia va provocar la mort de sis persones --entre les quals un ciutadà britànic-- a la plaça i més d'una dotzena de ferits de diverses nacionalitats, inclosos diversos efectius policials.
Paral·lelament, la fiscalia nacional de Polònia investiga els fets com un possible acte de terrorisme, en considerar que l'atac pretenia "intimidar greument moltes persones".
Les autoritats atribueixen al mateix individu l'assassinat dels seus pares i la seva germana, els quals la policia va trobar sense vida i amb impactes de bala a l'habitatge familiar a Ostrowiec Swietokrzyski hores després de l'atemptat a la capital.