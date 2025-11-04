Mor l'exvicepresident dels Estats Units Dick Cheney als 84 anys

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident dels Estats Units (EUA) Richard Bruce Cheney, més conegut com Dick Cheney, s'ha mort als 84 anys a causa de les "complicacions" derivades d'una pneumònia i una malaltia cardiovascular, segons un comunicat difós aquest dimarts per la seva família.
Cheney, número dos de l'administració de George W. Bush, va morir dilluns a la nit. La seva família l'ha volgut recordar com "un home gran i bo, que va ensenyar els seus fills i nets a estimar el seu país i a viure amb valentia, honor, amor, amabilitat i pesca".
"Estem agraïts per tot el que Dick Cheny va fer pel nostre país", diu el comunicat recollit pels mitjans nord-americans, que dedica un reconeixement a qui va ser la seva dona durant més de sis dècades, Lynne, i també a les seves dues filles.
Cheney també va ocupar la cartera de Defensa als EUA i durant una època va esdevenir un dels pilars del Partit Republicà, però en les eleccions del 2024 va confessar que no votaria pel magnat Donald Trump sinó per la demòcrata Kamala Harris.