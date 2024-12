Mor l'exprimer ministre indi Manmohan Singh als 92 anys

MADRID, 27 des. (EUROPA PRESS) -

L'exprimer ministre de l'Índia Manmohan Singh (2004-2014), històric integrant del Congrés Nacional, ha mort aquest dijous als 92 anys, deixant un llegat de reformes per a la liberalització del país durant la crisi econòmica dels anys 90.

"Va ocupar diversos càrrecs governamentals, inclòs el de ministre de Finances, i va deixar una forta petjada en la nostra política econòmica al llarg dels anys. Les seves intervencions al Parlament també van ser reveladores", ha lamentat el primer ministre, Narendra Modi.

El cap de Govern indi ha elogiat a Singh en xarxes socials, un "respectat economista d'origen humil". "La seva saviesa i humilitat sempre eren visibles", ha indicat, traslladant les seves condolences als familiars, amics i admiradors de l'exprimer ministre.

Singh va ser ingressat a l'Institut de Ciències Mèdiques de l'Índia (AIIMS), si ben no han transcendit els detalls de la seva mort. El Govern indi ha declarat un duel nacional de set dies per la seva mort i ha cancel·lat totes les activitats governamentals per a aquest divendres.

Per la seva banda, el Govern nord-americà ha ofert les seves "més sinceres condolences al poble de l'Índia" per la defunció de Singh, de qui ha destacat que va ser "un dels majors promotors de l'aliança estratègica entre els Estats Units i l'Índia i el seu treball va sentar les bases de gran part" del que tots dos països "han assolit junts en les darreres dues dècades".