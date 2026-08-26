Mor l'actor Tim Curry als 80 anys

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'actor britànic Tim Curry ha mort aquest dimarts a la nit a casa seva a Los Ángeles als 80 anys, segons han confirmat diversos mitjans nord-americans.
Curry ha treballat en produccions com 'The Rocky Horror Picture Show', 'Els Teleñecos en la isla del tesoro' i va donar vida al pallasso Pennywise en una versió de 'It'.
Encara que no han transcendit les causes de la mort, la mànager de l'actor, Marcia Hurwitz, ha confirmat a 'Variety' que ha mort "plàcidament".
L'actor arrossegava greus problemes de salut des del 2012, quan va patir un infart cerebrovascular.