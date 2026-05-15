Mor un jove palestí a mans de l'Exèrcit israelià després de tirar pedres a vehicles israelians a Cisjordània

MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys un jove palestí ha mort i un altre ha resultat ferit després d'una actuació de l'Exèrcit d'Israel als afores de Nablus, a Cisjordània, on, segons un portaveu militar israelià, les tropes han identificat a tres persones --"terroristes", segons l'Exèrcit-- i "neutralitzat" a una d'elles quan "tiraven pedres a vehicles israelians".
"Durant una operació dirigida per combatents de la Unitat 636 a la zona del llogaret de Luban al Sharqiya, a la Brigada de Samaria, els combatents han identificat a tres terroristes que llançaven pedres a vehicles israelians en una carretera principal", ha narrat el portaveu de les Forces de Defensa d'Israel.
Tot seguit, "els combatents han obert foc contra els terroristes i han neutralitzat a un d'ells, que portava el rostre cobert", ha assenyalat, abans d'agregar que els militars han identificat "a un altre terrorista i les FDI han iniciat la seva persecució, juntament amb la del tercer terrorista".