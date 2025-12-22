Mor un general rus en l'explosió d'un cotxe bomba a Moscou

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -
El general Fanil Sarvarov, cap de la Direcció d'Entrenament Operacional de l'Estat Major de les forces armades de Rússia, ha mort aquest dilluns per la gravetat de les ferides que ha partit en l'explosió d'un cotxe bomba a Moscou, la capital russa.
El Comitè d'Investigació de Rússia, que ja investiga els fets, ha informat que l'explosiu estava situat a la part baixa del vehicle de Sarvarov, segons informacions recollides per l'agència russa de notícies TASS.
La deflagració ha tingut lloc al carrer Iasenevaia de la capital russa, tal com ha confirmat Svetlana Petrenko, portaveu de l'entitat. "Segons les primeres investigacions, l'artefacte estava col·locat amb premeditació. El general ha mort després de patir greus ferides", ha dit.
Aquests incidents són habituals a Rússia, on diversos alts càrrecs de l'exèrcit han mort d'aquesta manera des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. El passat mes d'abril, el general Iaroslav Moskalik va morir en un atemptat amb cotxe bomba, també a Moscou.