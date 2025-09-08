Mor un espanyol en l'atac contra un autobús a Jerusalem

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'espanyol Jacob Pinto, de 25 anys i nascut a Melilla, és una de les pel cap baix sis víctimes mortals de l'atac perpetrat aquest dilluns contra un autobús en una de les entrades a Jerusalem, segons han confirmat fonts de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE).
El ministre d'Exteriors d'Israel, Gideon Sa'ar, ha indicat en una conferència de premsa a Hongria que l'"horrible atac terrorista" ha deixat sis víctimes mortals i ha recalcat que el país "està en guerra amb el terrorisme islàmic radical", abans d'aprofundir que "Europa i la comunitat internacional, tots els països, han d'adoptar un posicionament clar: estan al costat d'Israel o estan al costat dels gihadistes".
Així mateix, el servei d'emergències Magen David Adom (Estrella de David Vermella) ha assenyalat a Telegram que els paramèdics han traslladat als hospitals de Jerusalem set persones en estat "greu" que presenten ferides de bala, per la qual cosa no es descarta que pugui augmentar el nombre de morts. Dues persones més es troben en estat moderat, mentre que tres estan lleus per l'impacte de fragments de vidres.
La Policia d'Israel ha indicat en un comunicat a X que els dos "terroristes" implicats en l'atac contra l'autobús han estat "neutralitzats" per un membre de les forces de seguretat i un civil armat "present a la zona". "Els sapadors estan netejant el lloc i recollint proves", ha manifestat, abans de confirmar un "gran" desplegament de seguretat a la zona.
Segons les informacions recollides per l'emissora pública israeliana Kan, l'atac ha estat perpetrat per dues persones armades que han aconseguit pujar a l'autobús i han obert foc contra els passatgers.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidit que el país "està en una enorme guerra contra el terrorisme en tots els fronts" i ha promès una resposta de les forces de seguretat a l'atac, tal com ha recollit el diari israelià 'The Times of Israel'.