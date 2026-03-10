Mor una dona bahrainiana en un nou atac iranià contra un edifici residencial a Manama

Mamoun Wazwaz / Zuma Press / ContactoPhoto
Una dona bahrainiana de 29 anys ha mort a Bahréin i altres vuit han resultat ferides a causa d'un "flagrant" atac perpetrat per l'Iran contra un edifici residencial a la capital bahrainiana, Manama, segons ha informat el Govern del país insular a la matinada d'aquest dimarts en un missatge a xarxes socials.
Bahrain ha tornat així a ser blanc de les operacions militars iranianes, que en els últims dies s'han repetit en múltiples instàncies, com el bombardeig que va deixar 32 ferits en la vespra a Sitra o el realitzat contra Maamir, la localitat que acull l'única refineria del país, i que ha portat a la seva operadora a declarar la força major en les instal·lacions petrolieres.
Teheran ha emprès aquestes operacions contra múltiples països de la regió, especialment en la península aràbiga, en represàlia per l'ofensiva militar desencadenada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel --objectiu també de múltiples llançaments de drons i míssils iranians--, que ha deixat més de 1.200 morts a l'Iran, segons les autoritats, entre els quals figuren l'anterior líder suprem iranià, l'aiatol·là Alí Jamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'Exèrcit.