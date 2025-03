Mor un dels principals líders de Hamas en un bombardeig a Khan Yunis

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

Un dels destacats líders polítics del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Salah al-Bardauil, ha mort amb la seva esposa com a conseqüència d'un bombardeig perpetrat per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre la seva tenda de campanya a Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, segons ha informat Hamas.

L'organització ha lamentat la mort de Bardauil en una "traïdorenca operació d'assassinat sionista com a part d'una sèrie de massacres brutals comeses per l'enemic contra el nostre ferm i pacient poble a la Franja de Gaza", segons un comunicat recollit per Al-Jazeera.

"En acomiadar aquest gran líder, afirmem que la seva sang, la sang de la seva esposa i la sang de tots els màrtirs justos seguiran sent combustible per a la batalla de l'alliberament i la tornada, i que aquest enemic criminal no soscavarà la nostra determinació ni la nostra fermesa", ha sostingut Hamas.

Bardauil va ser un influent líder polític palestí, la trajectòria del qual va estar marcada pel seu ferm compromís amb la lluita per l'alliberament de Palestina i la resistència contra l'ocupació israeliana. Al llarg de la seva vida, va lluitar per una Palestina lliure i sobirana, i va exercir com a portaveu en diversos fòrums internacionals.

Precisament aquest dissabte, almenys quinze persones han mort i un nombre encara per determinar de persones han resultat ferides aquest dissabte com a conseqüència d'un bombardeig perpetrat per les FDI a la citada ciutat.

Aquest intercanvi d'atacs es produeix després que l'exèrcit d'Israel va reprendre aquest dimarts la seva ofensiva sobre la Franja de Gaza, de manera que va violar l'acord d'alto el foc aconseguit entre les parts al gener. Des d'aleshores, les autoritats de Gaza han confirmat la mort de gairebé 600 persones pels atacs d'Israel.