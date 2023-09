Mor una cooperant espanyola en un atac rus al seu comboi a Ucraïna

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha confirmat la defunció de l'espanyola Emma Igual, directora de l'ONG Road to Relief, en un atac rus al seu comboi a Ucraïna.

En unes declaracions als mitjans de comunicació a Nova Delhi, on es troba per la cimera del G20, Albares ha precisat que el Govern d'Espanya ha rebut "la confirmació verbal" de la defunció de la cooperant en caure un projectil sobre un vehicle en què viatjava i ha indicat que ara esperen "una confirmació certificada per part de les autoritats ucraïneses".

L'ONG per a la qual treballava la cooperant ha informat a través del seu compte d'Instagram que el vehicle en què viatjaven quatre membres del seu equip, de Sloviansk a Bakhmut, per avaluar les necessitats dels civils atrapats en el foc creuat a la ciutat d'Ivanivske, va rebre un atac rus dissabte al matí.

En el vehicle hi viatjava el voluntari mèdic alemany Ruben Mawick, el voluntari suec Johan Mathias Thyr, el canadenc Anthony 'Tonko' Ihnat i la voluntària espanyola Emma Igual.

Segons les primeres informacions de l'ONG, els dos primers voluntaris es trobaven ferits, mentre que s'havia confirmat el cooperant canadenc i es desconeixia l'estat d'Igual.

Igual era la directora i cofundadora de Road to Relief, una ONG que des del 2022 ajudava a Ucraïna evacuant civils del front i entregant ajuda humanitària a les zones més afectades per la guerra.