Mor en combat al sud del Líban un militar israelià i altres set resulten ferits

Ilia Yefimovich/dpa - Arxiu
MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha informat aquest dijous de la mort "en combat" d'un major a la reserva al sud del Líban durant un incident en el qual altres set militars han resultat ferits de diferents nivells de gravetat.
"El major (a la reserva) Alexander Filin, de 29 anys, natural de Haifa, combatent de la caserna general de la 36 Divisió, ha caigut en combat al sud del Líban", han anunciat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en un breu comunicat.
Així mateix, les FDI han assenyalat que, en el mateix incident, "un oficial de combat, un oficial de combat de la reserva i un altre soldat de la reserva han resultat ferits de gravetat moderada". "A més, un combatent, dos soldats de la reserva i un altre soldat de la reserva han patit ferides lleus a l'incident", han agregat, abans d'apuntar que "els soldats han estat traslladats a l'hospital per rebre atenció mèdica i s'ha informat a les seves famílies".