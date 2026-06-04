Mor un casc blau serbi i dos espanyols resulten ferits lleus en un atac al Líban

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -
Un casc blau serbi de la Força Interina de les Nacions Unides al Líban (FINUL) ha mort i dos espanyols més han resultat ferits lleus en un atac amb projectils de morter contra una posició de les tropes de pacificació prop de la localitat libanesa de Marjayoun, al sud del país, un incident que s'ha saldat amb dos ferits més.
La FINUL ha indicat en un comunicat que el casc blau ha perdut la vida a primera hora del matí en un hospital de la capital, Beirut, a causa de les "ferides crítiques" patides en l'atac, abans d'afegir que els ferits estan rebent atenció mèdica a les seves instal·lacions.
Fonts del Ministeri de Defensa d'Espanya han confirmat a Europa Press que els dos cascos blaus ferits són espanyols, abans d'afegir que es troben en estat lleu i que la seva vida no està en perill.
Així, la FINUL ha traslladat el seu "profund condol" als familiars i amics de la víctima mortal i ha desitjat una "ràpida recuperació" dels ferits, alhora que ha confirmat l'obertura d'una investigació "per determinar les circumstàncies exactes d'aquest tràgic incident".