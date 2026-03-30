Mor un 'casc blau' de la FINUL per l'impacte d'un projectil al sud del Líban

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -
La Missió Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL) ha informat a la matinada d'aquest dilluns de la mort d'un dels seus membres a causa de l'explosió d'un projectil que també ha ferit greument a un altre integrant de les forces de pau en una de les seves posicions al districte de Marjayoun, governació de Nabatieh, al sud-est del Líban.
La força de pau de l'ONU ha expressat en un comunicat les seves condolences a la família, amics i companys de files del mort, qui "va perdre la vida mentre complia valentament amb la feina", i ha mostrat el seu suport al membre ferit, que "es troba hospitalitzat amb lesions greus".
Pel que fa a l'incident, la missió ha assegurat "desconèixer l'origen del projectil", si bé ha iniciat "una investigació per determinar totes les circumstàncies" i ha advertit que "els atacs deliberats contra les forces de pau constitueixen greus violacions del Dret Internacional Humanitari i de la resolució 1701 del Consell de Seguretat, i poden constituir crims de guerra".