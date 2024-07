Mor en un atac israelià el sotssecretari del Ministeri de Treball de Gaza, Ihab al Ghusein

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari del Ministeri de Treball de Gaza, Ihab al Ghusein, ha mort aquest diumenge en un atac israelià que ha tingut lloc a l'oest de l'enclavament palestí.

Segons informa l'oficina de mitjans del Govern de Gaza, sota control de Hamas, Al Ghusein ha mort juntament amb quatre persones més durant un atac a l'escola Sagrada Família, a l'oest de la ciutat de Gaza, que acollia tant desplaçats musulmans com cristians.

Les autoritats gazianes recorden que la dona i una filla d'Al Ghusein van morir en atacs previs de l'exèrcit israelià a l'enclavament.

Al Ghusein, de 45 anys, havia ocupat prèviament diversos càrrecs de lideratge en el moviment Hamas i al govern, inclòs el de portaveu oficial del Ministeri de l'Interior i Seguretat Nacional.

El mort, llicenciat en periodisme i enginyeria civil i amb un màster en Administració d'Empreses, va ser candidat en les llistes de Hamas en les eleccions legislatives anul·lades del 2021.

Les forces israelianes han confirmat en els últims minuts que han atacat una instal·lació educativa a la ciutat de Gaza, però no precisa si es tracta de la Sagrada Família. L'exèrcit assegura que el lloc estava sent utilitzat per milicians de Hamas com a lloc d'operacions i que fins i tot hi havia una "fàbrica d'armes" en un complex escolar adjacent.

"Abans de l'atac, l'exèrcit havia pres moltes mesures per reduir les possibilitats de ferir civils i, com a part d'aquests esforços, havia recorregut a l'ús d'atacs de precisió i informació addicional d'intel·ligència", fa saber en el seu compte de la xarxa social X.