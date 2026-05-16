Mor en un atac israelià el líder de l'ala militar de Hamàs, Izz al-Din al-Haddad

Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout
MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -
El comandant del braç militar del moviment islamista palestí Hamàs, Izz al-Din al-Haddad, ha mort en un atac israelià aquest passat divendres segons han confirmat fonts familiars a l'agència de notícies palestina Saneu.
Les mesquites de Gaza han anunciat també la mort del líder de les Brigades Ezzeldin al-Qassam, la seva esposa i la seva filla en l'atac israelià del divendres, com a prolegomen a les cerimònies fúnebres que començaran aquest dissabte a la ciutat de Gaza.
Dos altres fills del comandant militar de Hamàs havien mort en els atacs palestins del 7 d'octubre de 2023 contra Israel, el que va suposar l'inici de la guerra de Gaza.
Haddad va assumir el càrrec al maig de l'any passat després de la mort del seu predecessor, Mohamed Sinwar, en un atac israelià, qui al seu torn havia assumit el càrrec després de la mort de Mohammed Deif, de nou en un atac d'Israel, el juliol de 2024.