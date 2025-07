Mor un altre nadó per desnutrició a Gaza i s'eleva el nombre total de morts per fam a gairebé 125

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Un altre nadó ha mort aquest dissabte per desnutrició a la Franja de Gaza, la qual cosa eleva el nombre total de morts per fam a l'enclavament palestí a 124 des del començament de l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

Segons fonts mèdiques recollides per l'agència de notícies WAFA, els pares havien traslladat el nadó a l'hospital, si bé l'equip mèdic no ha pogut fer res per salvar-li la vida arran de la desnutrició severa per manca de llet de fórmula que patia.

Un total d'onze nens han mort en les últimes hores per fam a l'enclavament palestí. El Ministeri de Sanitat gazià ha informat que està previst que sis camions amb subministraments mèdics entrin als hospitals de Gaza durant la jornada, si bé no contenen aliments.

L'ofensiva contra Gaza, llançada en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià-- s'ha saldat fins avui amb prop de 59.700 palestins morts, tal com han denunciat les autoritats de l'enclavament palestí, si bé es tem que la xifra sigui superior.