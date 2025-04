Mor un alt càrrec de l'Estat Major de l'exèrcit rus en un atemptat bomba prop de Moscou

Rússia suggereix que Ucraïna hi està implicada

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Un alt càrrec de l'Estat Major de les forces armades de Rússia ha mort aquest divendres en l'explosió d'una bomba adossada al seu vehicle a Balaixikha, als voltants de la capital, Moscou, segons han confirmat les autoritats del país euroasiàtic.

La portaveu del Comitè d'Investigacions de Rússia, Svetlana Petrenko, ha assenyalat que la víctima mortal és el general Yaroslav Moskalik, sotsdirector de la Direcció General d'Operacions de l'Estat Major rus, abans d'afegir que les perquisicions apunten al fet que l'artefacte era de fabricació artesanal i contenia metralla per ampliar-ne l'efecte.

Així mateix, ha manifestat que "s'ha obert un cas sobre l'assassinat de Miskalik" i que els investigadors "estan examinant el lloc de l'incident", segons un comunicat publicat per l'organisme a Telegram, sense que ara com ara hi hagi cap reclamació sobre l'autoria de l'atac.

La portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia, Maria Zakhàrova, ha suggerit posteriorment que els serveis especials ucraïnesos estan implicats en la mort de Moskalik, del qual ha destacat els seus anys de feina en "la resolució del conflicte al sud-est d'Ucraïna".

"Hi ha motius per creure que els serveis especials ucraïnesos han estat involucrats en l'assassinat, sobretot perquè coneixien Yaroslav Moskalik", ha dit la portaveu russa en una conferència de premsa, segons recull l'agència Tass.

Zakhàrova ha explicat que les autoritats ucraïneses coneixen àmpliament Moskalik de la seva època com a integrant de la part russa en les negociacions dels acords de Minsk i del Quartet de Normandia, fòrums en què es va negociar una sortida pacífica a la crisi de l'est d'Ucraïna.