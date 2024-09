Mor un alt càrrec d'un ministeri de Gaza en un bombardeig d'Israel contra una escola a la Franja

Moren set palestins més en diversos atacs israelians contra diversos punts de l'enclavament



MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha executat aquest diumenge un nou bombardeig contra una escola situada al nord de la Franja de Gaza, atac que s'ha saldat amb diverses víctimes, entre les quals un alt càrrec del Ministeri d'Obres Públiques i Habitatges de l'enclavament, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Avions de la Força Aèria han dut a terme un atac de precisió (...) contra terroristes de Hamas que estaven en un complex que anteriorment havia estat utilitzat per l'escola Kfar Qasem, al nord de la Franja de Gaza", ha assenyalat l'exèrcit israelià a través del seu compte a la xarxa social X.

Així, ha afirmat que "abans de l'atac es van fer molts passos per reduir les possibilitats d'afectar els que no hi estan implicats", enmig de les denúncies internacionals per l'elevada xifra de víctimes civils i l'enorme destrucció causada per la seva ofensiva contra Gaza.

Segons les informacions recollides pel diari palestí 'Filastin', vinculat a Hamas, en l'atac ha mort el director general del Ministeri d'Obres Públiques i Habitatge, Mayed Salé, sense que el grup islamista s'hagi pronunciat ara com ara sobre el bombardeig.

D'altra banda, almenys set palestins han mort aquest diumenge a causa d'una sèrie d'atacs de l'exèrcit d'Israel contra diversos punts de la Franja de Gaza, en el marc de l'ofensiva que va començar fa més d'onze mesos després dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per Hamas i altres faccions palestines.

Segons les informacions recollides per l'agència palestina de notícies WAFA, almenys quatre persones han mort en un bombardeig contra l'àrea d'Al Atatirà, a l'est de Rafah, una ciutat situada al sud de l'enclavament, a la frontera amb Egipte. D'aquestes, almenys dues persones han mort per un atac amb artilleria contra Khuza'a, a l'est de Khan Yunis, també al sud de Gaza, mentre que un altre palestí ha mort en un atac perpetrat per un dron a l'oest del campament de refugiats de Nuseirat, situat al centre de la Franja.

L'exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva contra Gaza després dels atacs del 7 d'octubre, que es van saldar amb prop de 1.200 morts i uns 250 segrestats. Des de llavors, les autoritats gazianes han denunciat prop de 41.400 palestins morts a l'enclavament, als quals se sumen més de 700 palestins morts a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est des de llavors.