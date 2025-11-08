Mor als 97 anys el Nobel de Medicina James Watson, codescubridor de l'estructura de l'ADN

MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El científic nord-americà James Watson, guardonat amb el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina el 1962 per la seva participació en la troballa de l'estructura de l'ADN, ha mort als 97 anys d'edat, segons ha informat aquest divendres el Laboratori Cold Spring Harbor (CHSL), institució en la qual va desenvolupar gran part de la seva carrera.
"Amb profunda tristesa lamentem la defunció del Dr. James Watson, científic guardonat amb el Premi Nobel i exdirector i president de CSHL. Estenem les nostres més sinceres condolences a la seva esposa Liz i a la seva família en aquests moments difícils. Reconeixem les increïbles contribucions del Dr. Watson a la ciència i a la comunitat investigadora", ha expressat la institució en una publicació en el seu compte a la xarxa social X.
El 1953, junt amb Francis Crick i Maurice Wilkins, Watson va jugar un paper fonamental en un dels descobriments més transcendentals de la ciència moderna: la descripció de la forma de doble hèlix de l'ADN, una troballa que ha transformat la biologia molecular i la medicina contemporània.
El 1968, va assumir la direcció del Laboratori Cold Spring Harbor, donant començament a una nova etapa de creixement professional ininterromput que li portaria a convertir-se en un referent internacional en la investigació del càncer.
Durant la seva gestió, va promoure així mateix estudis pioners en biologia vegetal i neurociència, ampliant els horitzons del centre.
No obstant això, la seva figura ha estat envoltada de polèmica des de 2007, quan el setmanari britànic Sunday Times va publicar una entrevista en la qual l'investigador manifestava opinions amb connotacions racistes, suggerint diferències intel·lectuals entre persones negres i blanques.
Arran d'aquesta polèmica, Watson va renunciar al seu càrrec com a rector del laboratori i es va retirar de la vida pública. La repetició --anys després-- de comentaris similars va portar a la institució que un dia va liderar a trencar definitivament els seus vincles amb ell.
Malgrat les ombres de les seves declaracions, James Watson ha deixat una petjada inesborrable en la història de la ciència, marcada pel descobriment que ha revolucionat la comprensió de la vida a nivell molecular.