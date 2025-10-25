Mor als 93 anys la reina mare de Tailàndia Sirikit

MADRID 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La reina mare Sirikit de Tailàndia, mare de l'actual monarca Maha Vajiralongkorn, ha mort aquest divendres a l'edat de 93 anys després d'un llarg període de complicacions en la seva salut.
La Casa Real de Tailàndia ha informat de la seva mort assegurant que la salut de la monarca havia empitjorat des del 17 d'octubre per un infecció sanguínia.
"El divendres 24 d'octubre de 2025, a les 21.21 hores (hora local), va morir pacíficament a l'Hospital Chulalongkorn de la Creu Roja Tailandesa, a l'edat de 93 anys", resa el comunicat.
La reina mare portava en seguiment mèdic des de 2019 en aquest mateix hospital a causa de les seves afeccions sistèmiques i diverses malalties que requerien de tractament continu.
La Casa Real ha anunciat un funeral amb alts honors d'acord amb la tradició real i ha establert un any de dol per a tots els membres de la família real i els seus cortesans.
Sirikit, esposa del ja mort Rei Bhumibol Adulyadej, que va morir el 2016 després de més de set dècades en el tro, és la mare de l'actual monarca, el Rei Maha Vajiralongkorn, que té 73 anys. En els últims anys, la reina amb prou feines ha fet aparicions en públic.