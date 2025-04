Mor als 89 anys el Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor hispanoperuà Mario Vargas Llosa, Premi Nobel de Literatura, ha mort aquest diumenge als 89 anys d'edat a la capital del Perú, Lima, segons ha informat la seva família a través d'un comunicat, que no ha especificat la causa de la defunció.

"La seva partida entristirà als seus familiars, als seus amics i als seus lectors al voltant del món, però esperem que trobin consol, com nosaltres, en el fet que va gaudir d'una vida llarga, múltiple i fructífera, i deixa darrere una obra que li sobreviurà", han assenyalat els seus fills, Álvaro, Gonzalo i Morgana Vargas Llosa.

Els seus familiars han anunciat que no tindrà lloc cap cerimònia pública per la seva defunció i han assenyalat que confien "a tenir l'espai i la privadesa per acomiadar-lo en família i en companyia d'amics propers". "Les seves restes, com era la seva voluntat, seran incinerades", han agregat.

Vargas Llosa, que va néixer al març de 1936 en Arequipa (Perú) i té la nacionalitat espanyola des de 1993 i la dominicana des de 2022, havia reduït les seves aparicions públiques en els últims mesos i residia a Lima.

A l'octubre de 2023, va anunciar que es retirava de la literatura amb la seva última novel·la 'Li dedico el meu silenci', i dos mesos després, al desembre, va publicar la seva última columna, marcant la seva retirada del periodisme.

L'escriptor, que té una prolífica obra traduïda a 30 idiomes, va formar part de l'anomenat 'boom' llatinoamericà, juntament amb el colombià Gabriel García Márquez (1927-2014), l'argentí Julio Cortázar (1914-1984) o el mexicà Carlos Fuentes (1928-2012). A més del Nobel de Literatura, va obtenir nombrosos premis, com el Cervantes (1994) o el Príncep d'Astúries de les Lletres (1986).