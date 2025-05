Mor als 89 anys l'expresident uruguaià José Mujica, referent polític de l'esquerra llatinoamericana

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de l'Uruguai José Mujica, referent polític per a l'esquerra llatinoamericana, ha mort aquest dimarts als 89 anys d'edat després que el càncer d'esòfag que patia s'estengués pel seu cos i que reconegués al gener que s'estava morint.

"Amb profund dolor comuniquem que ha mort el nostre company Pepe Mujica. President, militant, referent i conductor. Et trobarem a faltar Vell estimat. Gràcies per tot el que ens has donat i pel teu profund amor pel teu poble", ha indicat el president de l'Uruguai, Yamandú Orsi, a xarxes socials.

La seva dona, l'exvicepresidenta i exsenadora Lucía Topolansky, havia informat aquest vespre en declaracions a l'emissora Sarandí que l'històric líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) --que ja no va poder votar en les eleccions departamentals i municipals de l'Uruguai a causa del seu delicat estat de salut-- es trobava en cures pal·liatives.

Mujica ja va anunciar al gener que no volia seguir amb el tractament per al càncer i va demanar que el deixessin morir tranquil. "El guerrer té el dret al seu descans", va dir en una entrevista en la qual va reconèixer que el seu cicle "fa estona" que havia acabat.

L'expresident uruguaià va ser sotmès a una intervenció quirúrgica el passat mes de desembre en la qual li van col·locar un 'stent' a l'esòfag per millorar la ingesta d'aliments després de les dificultats que li va ocasionar la radioteràpia que va rebre després de ser-li diagnosticat un càncer a l'abril d'aquest any.