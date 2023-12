Mor als 86 anys l'emir de Kuwait, Nawaf al-Ahmad al-Sabah

MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'emir de Kuwait, Nawaf al-Ahmad al-Sabah, ha mort als 86 anys d'edat, segons ha fet saber l'agència oficial de notícies kuwaitiana, KUNA.

Al-Sabah, cal recordar, va ser hospitalitzat al novembre a causa d'un problema de salut no especificat, però de caràcter urgent.

L'emir, de 86 anys, va prendre possessió el setembre del 2020 després de la defunció del seu germanastre, el xeic Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, que va estar al capdavant del país des del 2006 i que prèviament havia encapçalat les carteres de Defensa i Interior.

Des de la jura del càrrec, l'emir ha mantingut un perfil baix en la política kuwaitiana, marcada per la paràlisi a causa de la dimissió de diversos gabinets per les contínues friccions amb el Parlament, actualment dominat per l'oposició.

Aquest enfrontament ha obstaculitzat els esforços del ric productor de petroli del golf Pèrsic per reduir-ne l'enorme dependència del cru i impulsar reformes fiscals, inclosa una llei de deute que permet a Kuwait accedir als mercats internacionals, i una disposició addicional perquè els ciutadans comprin deute al Govern.