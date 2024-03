Mor als 82 anys l'excandidat a vicepresident dels EUA Joe Lieberman

MADRID, 28 març (EUROPA PRESS) -

L'exsenador dels Estats Units i candidat a la vicepresidència del país l'any 2000 Joe Lieberman ha mort aquest dimecres a la ciutat de Nova York als 82 anys per complicacions en una caiguda, segons ha informat la seva família.

"La seva estimada dona, Hadassah, i membres de la seva família han estat amb ell durant la seva defunció. L'amor del senador per Déu, la seva família i Estats Units va perdurar durant tota la seva vida dedicada a l'interès públic", resa un comunicat, que indica que el funeral es durà a terme aquest divendres a la seva ciutat natal, Stanford, a l'estat de Connecticut..

Lieberman va ser el primer candidat jueu a la vicepresidència d'un dels principals partits polítics dels Estats Units, en ser triat pel llavors aspirant demòcrata Al Gore en les eleccions presidencials del 2000. Aquest úlrim va guanyar les eleccions en qüestió de vot popular, però va perdre davant George Bush a causa del sistema de col·legi electoral en un ajustat recompte de vots a Florida, en una elecció finalment decidida pel Tribunal Suprem a favor del llavors governador de Texas.

Malgrat el fracàs dels demòcrates aquest any, Lieberman, defensor del dret a l'avortament, va elogiar la seva elecció com un avanç històric pels jueus nord-americans. En el seu discurs de comiat davant el Senat al 2012, va lamentar l'estat de la política, marcada per la polarització partidista. "Necessitem un lideratge bipartidista per trencar l'estancament a Washington i alliberar tot el potencial que hi ha al poble nord-americà", va declarar.

No obstant això, amb els anys Lieberman va mostrar un gir cap a la dreta, presentant-se a la Convenció Nacional Republicana del 2008 i criticant a Barack Obama abans d'arribar a la Presidència, advertint que era "massa inexpert" pel càrrec, si bé va reconèixer que era "un jove talentós i eloqüent".