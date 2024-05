Mor als 79 anys l'actor britànic Bernard Hill, conegut per 'Titanic' o 'El Senyor dels Anells'

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

L'actor britànic Bernard Hill, conegut pels seus papers a 'Titanic' i 'El Senyor dels Anells', ha mort als 79 anys d'edat, ha confirmat aquest diumenge el seu agent a la cadena BBC.

Hill va interpretar el capità del 'Titanic' Edward Smith a la pel·lícula de James Cameron i el rei Théoden a la trilogia d'adaptacions dirigida per Peter Jackson.

L'actor havia estat més de 40 anys a la petita i la gran pantalla amb participacions en títols tan significatius com 'Yo, Claudio' o el drama 'Boys from the Blackstuff' sobre l'era Thatcher.