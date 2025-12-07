Mor als 73 anys Martin Parr, retratista per excel·lència de les aspiracions de la classe mitjana britànica

Europa Press/Contacto/Alessandro Cimma - Arxiu
MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -
El fotògraf britànic Martin Parr va morir aquest passat dissabte als 73 anys d'edat al seu domicili de Bristol, ha confirmat la seva fundació en un comunicat.
"Trobarem a faltar Martin molt", ha apuntat la fundació sobre la defunció del fotògraf, les fotografies del qual van descriure durant diverses dècades les alegries, insipideses i expectatives de la classe mitjana britànica.
En particular, Parr va saltar a la fama a mitjan dècada de 1980 amb The Last Resort: el seu estudi de la classe treballadora en vacances a New Brighton, Merseyside.
Al llarg de la dècada de 1990, l'obra de Parr va adquirir un caràcter internacional amb les seves crítiques a la indústria turística (Small World) i al consumisme global (Common Sense).
Parr, membre il·lustre de l'Agència Magnum, i fins i tot va ser president de la mateixa entre 2013 i 2017. El 2021 va ser diagnosticat amb càncer.