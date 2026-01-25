Mor als 73 anys l'exprimer ministre sud-coreà Lee Hae Chan

Europa Press/Contacto/Li Xiang - Arxiu
MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exprimer ministre de Corea del Sud Lee Hae Chan ha mort aquest diumenge als 73 anys durant una visita de negocis al Vietnam.
Lee, ara vicepresident sènior del Consell Assessor per a la Unificació Pacífica (PUAC), va morir en un hospital de la ciutat de Ho Chi Minh al voltant de les 14.48 (hora local) després de patir una aturada cardíaca, segons van informar les autoritats sud-coreanes.
L'exprimer ministre s'havia queixat de símptomes gripals abans de partir cap al Vietnam el dijous i es preparava per tornar a casa el divendres després de la deterioració del seu estat de salut.
Lee va ser traslladat a urgències el divendres després d'experimentar dificultats per respirar mentre esperava el seu vol de retorn a l'Aeroport Internacional de Tan Són Nhat en Ho Chi Minh. Va patir una aturada cardíaca durant el trasllat a l'hospital i una altra al mateix hospital.
Les seves restes mortals, ha informat l'agència de notícies sud-coreana Yonhap, seran traslladades a Corea del Sud el dilluns a la nit, i arribaran a l'Aeroport Internacional d'Incheon, a l'oest de Seül, en la matinada del dimarts.