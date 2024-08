Mor als 69 anys el rei maori de Nova Zelanda

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El rei maori de Nova Zelanda, Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, ha mort aquest dilluns als 69 anys, acompanyat de la seva dona i els seus fills, després que hagi estat ingressat a l'hospital recuperant-se d'una intervenció cardíaca.

Segons ha indicat la seva oficina a través del seu perfil a la xarxa social Facebook, "la mort del rei Tujeitia és un moment de gran tristesa" tant per als seus seguidors com per a "la nació sencera".

El primer ministre del país, Christopher Luxon, ha lamentat la pèrdua remarcant el seu "compromís infrangible amb el seu poble i els seus incansables esforços per defensar els valors i les tradicions" que han "deixat una petjada indeleble en la nostra nació".

Per la seva banda, la seva predecessora, Jacinda Cremen, ha subratllat que va ser "un defensor dels maoris, de l'equitat, la justícia i la prosperitat". "Descansa en pau ara", ha expressat després de posar l'accent en la seva feina "incansable per fomentar la comprensió i el coneixement de la nostra història compartida".

El monarca, nascut el 1955, va arribar al càrrec el 2006 després de la defunció de la seva mare, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu. La reialesa maori es remunta a 1858, quan els indígenes van triar el seu primer rei per unificar les tribus i sobreviure davant l'arribada dels occidentals britànics que van colonitzar l'illa.