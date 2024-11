Mor als 101 anys la princesa Yuriko, membre de major edat de la família imperial del Japó

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La princesa Yuriko, membre de major edat de la família imperial del Japó, ha mort aquest divendres de matinada als 101 anys, ha anunciat l'Agència de la Casa Imperial nipona, alhora que ha informat que les visites al Palau queden suspeses fins dimarts.

"La seva Altesa Imperial la Princesa Yuriko ha mort avui a les 6.32 hores (hora local) a l'Hospital Internacional Sant Lluís. Ens agradaria expressar el nostre més sentit condol", resa un comunicat publicat a la seva pàgina web.

Yuriko va ser hospitalitzada al març a causa d'un vessament cerebral i una pneumònia. Havia estat rebent tractament, però les proves mèdiques realitzades a principis d'aquest mes van mostrar un deteriorament de les seves funcions cardíaca i renal, ha recollit l'agència de notícies japonesa Kiodo.

El primer ministre del Japó, Shigeru Ishiba, s'ha mostrat "profundament entristit" per la notícia de la defunció de la princesa, de qui ha destacat que com a membre de la Família Imperial ha contribuït a una "àmplia gamma de camps", com la medicina, la cultura, l'esport o la cooperació internacional".

Ishiba ha destacat a través del seu perfil a la xarxa social 'X' que "va participar durant molts anys en projectes sobre maternitat i criança de nens, als quals va dedicar grans esforços", i també "va mantenir una estreta relació amb el poble, animant als participants en diverses cerimònies i tornejos".

"Des de la seva vellesa, ha passat els dies tranquil·la i amb bona salut, i l'any passat va complir 100 anys. El poble del Japó esperava la longevitat continuada de La seva Altesa Imperial, per la qual cosa és veritablement lamentable que hagi mort de forma tan inesperada. Ens solidaritzem amb el profund dolor de la Família Imperial i els seus afins, i expressem per la present el nostre més sentit condol juntament amb el poble del Japó", ha expressat.

Yuriko, que va néixer al 1923, es va casar als 18 anys amb el príncep Mikasa, germà menor de l'emperador Hirohito i oncle de l'actual emperador, Naruhito, mesos abans de l'inici de la Segona Guerra Mundial.