Moldàvia celebra eleccions locals entre crítiques de l'oposició prorussa

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Més de 2,7 milions de persones estan cridades aquest diumenge a les urnes en les eleccions locals a Moldàvia, en un context de nombroses crítiques de l'oposició prorussa per la il·legalització del partit opositor Shor, que no podrà concórrer als comicis.

Prop d'uns 200.000 ciutadans ja han anat a votar, segons les dades facilitades per la Comissió Electoral Central en una jornada electoral que ha començat a les 7.00 del matí (hora local) i que acabarà a les 21.00 hores (hora local).

En total, hi ha més de 1.900 col·legis electorals per escollir més de 800 alcaldes i més d'11.000 regidors. Les eleccions es duen a terme cada quatre anys, segons ha informat l'agència de notícies Moldpres.

Segons les últimes enquestes dutes a terme pel mitjà Agora.md, parteix com a favorit el Partit Acció i Solidaritat (PAS), de la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, seguit del partit europeista Moviment Alternatiu Nacional i el Partit Socialista.

El gran absent serà Shor, partit il·legalitzat pel Tribunal Constitucional al juny que va ser fundat el 1998 per Ilan Shor, pròfug de la justícia moldava des del 2019 i condemnat 'in absentia' el maig del 2023 a quinze anys de presó per delictes de corrupció.