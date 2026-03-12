Mojtaba Khamenei promet "venjar la sang dels màrtirs" i crida a mantenir el bloqueig a l'estret d'Ormuz

Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan
MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -
El nou líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Mojtaba Khamenei, ha destacat aquest dijous en el seu primer missatge oficial després d'assumir el càrrec arran de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, en l'ofensiva conjunta llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel que Teheran "venjarà la sang dels màrtirs" i ha enaltit la tasca de les forces armades per "bloquejar el camí de l'enemic amb cops aclaparadors".
El missatge, publicat per l'oficina de Mojtaba Khamenei a través de les xarxes socials, recull que les forces iranianes "han pres als enemics l'esperança de dominar la pàtria i possiblement dividir-la" i ha subratllat que "el bloqueig a l'estret d'Ormuz s'ha de manetnir", després dels atacs contra vaixells a la zona com a part de la resposta de Teheran a l'ofensiva.
Mojtaba Khamenei, que ha tingut paraules en record del seu pare i del fundador de la República Islàmica, Ruhollah Khomeini, ha destacat a més la tasca "dels combatents al front de la resistència", en referència al partit-milícia xiïta Hezbollah, els houthis del Iemen i altres milícies proiranianes a l'Iraq, i ha reclamat als països de la regió que "expulsin els invasors" de les seves bases, que continuaran sent atacades.
El nou líder suprem va ser nomenat diumenge per l'Assemblea d'Experts com a successor del seu pare, assassinat el 28 de febrer a l'inici de l'ofensiva per part dels Estats Units i Israel. En l'atac també van morir la dona d'Ali Khamenei, Mansureh Joyasteh Baqerzadeh, i diversos familiars, entre ells la seva filla i una de les seves netes.
L'ofensiva conjunta ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons dades publicades per les autoritats del país centreasiàtic. Entre els morts, a més del líder suprem, figuren diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit iranià, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans als països del Pròxim Orient, incloses bases militars.