Mojtaba Jamenei promet "venjar la sang dels màrtirs" i aplaudeix a les FFAA davant l'ofensiva dels EUA i Israel

Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan
El nou líder suprem de l'Iran recolza en el seu primer missatge el bloqueig a Ormuz i demana als països veïns que "expulsin als invasors"
MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -
El nou líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Mojtaba Jamenei, ha destacat aquest dijous en el seu primer missatge oficial després d'assumir el càrrec arran de l'assassinat del seu pare, Alí Jamenei, en l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel que Teheran "venjarà la sang dels màrtirs" i ha enaltit la tasca de les Forces Armades per "bloquejar el camí de l'enemic amb cops aclaparadors".
El missatge, publicat per l'oficina de Jamenei a través de xarxes socials, recull que les forces iranianes "han llevat als enemics l'esperança de dominar la pàtria i possiblement dividir-la" i ha subratllat que "la palanca del bloqueig a l'estret d'Ormuz ha de seguir sent usada", després dels atacs contra bucs a la zona com a part de la resposta de Teheran a la citada ofensiva.
Jamenei, que ha tingut paraules en record del seu pare i del fundador de la República Islàmica, Ruholá Jamenei, ha destacat a més la labor "dels combatents del front de la resistència", en referència al partit-milícia xiïta Hezbollah, els houthis del Iemen i altres milícies proiraníes a l'Iraq, al mateix temps que ha reclamat als països de la regió que "expulsin als invasors" de les seves bases, que seguiran sent atacades per Iran.
Amb prou feines uns minuts abans, l'oficina de Jamenei havia avançat la publicació d'un "missatge estratègic" centrat en "set seccions importants", entre elles "el martiritzat líder de la Revolució --en referència a Alí Jamenei--, el paper i deures del poble, les Forces Armades, organismes executius, el front de resistència i els països de la regió, i la lluita contra els enemics".
Mojtaba Jamenei va ser nomenat el diumenge per l'Assemblea d'Experts com a successor del seu pare, assassinat el 28 de febrer en l'inici de la citada ofensiva per part dels Estats Units i Israel. En l'atac van morir a més l'esposa d'Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, i varis dels seus familiars, entre ells la seva filla i una de les seves netes.
L'ofensiva conjunta ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons dades publicades per les autoritats del país asiàtic. Entre els morts, a més del líder suprem, figuren diversos ministres i alts càrrecs de l'Exèrcit de l'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient, incloses bases militars.