Mohamed VI nomena cap de govern del Marroc a Fátima Zahra el Mansuri, primera dona al càrrec

Aissa / Xinhua News / Europa Press
MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
El rei Mohamed VI del Marroc ha nomenat aquest dimarts primera ministra a Fátima Zahra el Mansouri, líder del Partit de l'Autenticitat i Modernitat (PAM) --la força més votada en les recents eleccions legislatives--, convertint-se així en l'única dona fins ara al capdavant d'un govern en aquest país.
El monarca ha donat l'encàrrec de formar govern a el Mansouri, antiga alcaldessa de Marràqueix, una setmana després que el PAM vencés àmpliament en les eleccions legislatives, amb el 22,13% dels vots, amb prop de deu punts d'avantatge sobre el segon, però enmig d'una abstinència que va fregar el 60%.
Fa uns dies, la líder del PAM va demanar calma a l'espera que el monarca donés el primer pas, si bé no va tancar la porta a teixir aliances amb qualsevol força política, inclòs l'islamista Partit de la Justícia i el Desenvolupament (PDJ).
El PAM va obtenir 97 escons per a aquesta nova legislatura, amb l'Agrupació Nacional d'Independents (RNI), fins ara principal soci de la coalició, en segon lloc amb 66 escons; i el Partit Istiqlal (PI), que manté així el tercer lloc que ja va obtenir fa cinc anys en fer-se amb 65 seients.
El Mansouri, llicenciada en Dret de 50 anys, havia estat exercint com a ministra de Planificació Urbana i Habitatge des de 2021. Al 2014, la revista 'Forbes' la va incloure en la seva llista de les 20 dones joves més influents d'Àfrica.
Finalment, s'ha imposat al favorit en les travesses, el president de la Real Federació Marroquina de Futbol, Fouzi Lekjaa, qui des de 2021 ocupava una secretaria d'Estat i es va sumar a les files del PAM poc abans de les legislatives.