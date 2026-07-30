Mohamed VI defensa la "seguretat i estabilitat" del Marroc en un discurs

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El rei Mohamed VI ha defensat la "seguretat i estabilitat" de la qual gaudeix el Marroc, a més de les iniciatives impulsades pel seu govern per millorar les condicions de vida dels marroquins en un discurs amb motiu dels seus 27 anys al capdavant del tron.
"El que més orgull i honor ens produeix és la seguretat i estabilitat de la qual gaudeix el Marroc, a més de l'eficiència i eficàcia de les institucions estatals. En un entorn regional i internacional marcat per freqüents fluctuacions i pertorbacions, l'estabilitat política i institucional és un bé escàs i inavaluable", ha indicat durant un discurs pronunciat dimecres recollit aquest dijous per mitjans marroquins.
Així mateix, ha apuntat que Rabat ha implementat "nombroses iniciatives i programes de desenvolupament humà" amb l'objectiu de "millorar les condicions de vida dels marroquins", posant el focus en "la justícia social i territorial".
"Hem consolidat la posició del Marroc com un actor internacional fiable, respectat i escoltat", ha dit, en al·lusió al fet que espera que hi hagi una "nova fase" en el desenvolupament del país per "consolidar aquests assoliments", a més de "continuar amb grans projectes i reformes".
El monarca marroquí també ha tret pit del fet que el Marroc ha demostrat la seva excel·lència en l'organització d'"esdeveniments continentals i internacionals", la qual cosa "l'ha convertit en objecte d'admiració i estima arreu del món".
Amb motiu dels seus 27 anys al capdavant del tron, el monarca també ha indultat 1.788 presos, 1.668 dels quals per reducció de condemna i almenys un d'ells per commutació de la pena de mort per cadena perpètua, segons ha recollit l'agència de notícies MAP.
El discurs del rei i les posteriors celebracions del Dia del Tron coincideixen amb l'arribada massiva aquest dijous de migrants a Ceuta, que han entrat des del Marroc flanquejant la frontera i trencant el cordó policial desplegat a primera hora de la tarda a la zona del Tarajal.