Mohamed VI carrega contra la "instrumentalització" de Ceuta i adverteix que no hi caben "xantatges" en la relació

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El rei Mohamed VI del Marroc ha advertit aquest divendres que la relació amb Espanya és una "elecció sobirana" i per tant no pot supeditar-se a cap tipus d'"amenaces" ni "xantatges", denunciant la "instrumentalització" que s'ha fet del que va passar a Ceuta el passat mes de juliol per certs "mitjans polítics" i criticant el retard en la repatriació de menors.
En el seu discurs amb motiu de l'obertura de la nova legislatura després de les eleccions del passat 23 de setembre, el monarca ha parlat per primera vegada en públic sobre els esdeveniments del passat estiu a Ceuta, quan es va produir l'entrada massiva de més de 80.000 migrants des del regne alauita, tot i que sense citar expressament la ciutat autònoma.
En línia amb el comunicat oficial publicat pel Ministeri d'Exteriors i amb les declaracions realitzades pel seu titular, Naser Burita, quan van assenyalar el PP per la seva postura respecte a la crisi a Ceuta i el paper del Marroc, el monarca alauita ha denunciat les "declaracions irresponsables de certs mitjans polítics i mediàtics i la seva instrumentalització flagrant de la situació".
Dit això, ha volgut deixar clar que la relació del Marroc amb Espanya és "una elecció sobirana i un compromís voluntari" que, per tant no pot "ser objecte de cap pressió o amenaça, ni de cap xantatge".
Mohamed VI ha reconegut que la relació amb Espanya "ha registrat importants avenços en diferents sectors, inclòs el de la lluita contra la immigració irregular", però ha alertat que actualment la cooperació en aquest últim àmbit s'enfronta a "importants desafiaments, vinculats a certes disposicions legals antiquades i decisions judicials allunyades de la realitat".
Desgraciadament, ha afegit el monarca alauita, "aquest comportament dificulta la repatriació de menors i de les persones que usurpen l'estatus de refugiats, i aguditza l'apetit de les xarxes criminals".