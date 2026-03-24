Mohamad Baqer Zolghadr, nou secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran en substitució de Larijani

Mohamad Baqer Zolghadr ha estat nomenat aquest dimarts com a nou secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, una posició en la qual succeeix Ali Larijani, assassinat en un bombardeig d'Israel durant l'ofensiva conjunta dels EUA i Israel llançada el 28 de febrer.
La decisió compta amb l'aprovació del nou líder suprem, Mojtaba Khamenei, i es confirma per decret presidencial, segons ha especificat Mehdi Tabatabaei, sotsdirector de Comunicacions i Informació de Presidència, a través d'un breu missatge publicat per les xarxes socials.
Baqer Zolghadr, comandant militar retirat, actualment exercia de secretari del Consell de Discerniment de Conveniència, una assemblea integrada per 48 persones i nomenada pel líder suprem, destinada a resoldre disputes entre el parlament i el Consell de Guardians. Anteriorment va exercir com a viceministre d'Interior durant l'etapa de Mahmud Ahmadinejad com a president de l'Iran (2005-2013).
Substitueix així Larijani, un influent polític assassinat en un bombardeig d'Israel la setmana passada en plena ofensiva, dins l'estratègia per decapitar la cúpula de la República Islàmica i provocar un canvi de règim a Teheran.
Considerat una "figura distingida i valuosa", Larijani va ser reivindicat pel mateix president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, com a "font d'amplis i diversos serveis i assoliments en diversos àmbits durant la República Islàmica". Amb la seva mort, Israel també eliminava una persona vista com un potencial negociador en un eventual procés de pau.