Mitsotakis i Blinken parlen sobre la "importància" de protegir les rutes de navegació al mar Roig

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, i el secretari del Departament d'Estat dels Estats Units (EUA), Antony Blinken, han mantingut aquest dilluns una trucada telefònica sobre la "importància" de protegir les rutes de navegació al mar Roig arran dels continus atacs dels rebels iemenites houthis contra les embarcacions.

L'oficina del primer ministre grec ha emfatitzat en un comunicat els riscos de les accions dels insurgents, mentre que Blinken ha manifestat la importància d'Atenes en la missió Guardià de la Prosperitat i en altres afers, segons un comunicat del portaveu de Blinken, Matthew Miller.

A més a més, han parlat sobre les relacions bilaterals entre tots dos països i sobre les seves respectives opinions de cara a la pròxima ronda de diàleg que mantindran a Washington al febrer.

Els houthis, amb el suport de l'Iran, han escomès nombrosos atacs amb drons i amb míssils contra vaixells mercants al mar Roig i fins i tot n'han arribat a segrestar un, el Galaxy Leader, en forma de suport als palestins contra la invasió d'Israel.

Si bé han manifestat nombroses vegades que el pas és segur per als vaixells que no tenen cap relació amb Israel, una coalició de països encapçalada pels EUA ha llançat la missió Guardià de la Prosperitat per protegir tots els vaixells. A més a més, el Regne Unit i els EUA han bombardat nombrosos punts del territori iemenita per reduir les capacitats dels houthis.