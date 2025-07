Mitjans vinculats a la Guàrdia Revolucionària denuncien que Israel va intentar assassinar el president de l'Iran

El mandatari va resultar ferit lleu a les cames després de l'impacte de projectils durant una reunió de seguretat a Teheran el mes passat

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'agència semioficial de notícies iraniana Fars, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, ha denunciat aquest diumenge que Israel va intentar assassinar al president del país, Masoud Pezeshkian, durant la seva ofensiva del mes passat contra la república islàmica.

L'incident, sobre el qual encara no s'ha pronunciat en públic cap alt càrrec del país, va tenir lloc el 16 de juny al matí, mentre Pezeshkian participava en una reunió del Consell Suprem de Seguretat Nacional en un edifici situat a l'oest de la capital iraniana, Teheran, juntament amb uns altres alts càrrecs del govern entre els quals es trobaven el president del Parlament, Mohamad Bager Ghalibaf, i el representant del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Segons el mateix mitjà, almenys sis projectils van impactar en els accessos de l'immoble amb l'aparent objectiu de bloquejar les sortides i tallar la ventilació.

El subministrament elèctric es va veure interromput a conseqüència de les explosions, si bé els funcionaris allà reunits van aconseguir evacuar el lloc per una escotilla d'emergència. Tant el president com altres assistents van patir ferides lleus a les cames durant l'evacuació.

Les autoritats iranianes han obert una investigació per determinar si l'atac va ser facilitat per algun infiltrat "el que demostra", segons el mitjà, "que l'enemic està fent servir tots els mitjans possibles, fins i tot assassinant alts funcionaris, per soscavar la seguretat nacional de l'Iran".

El conflicte entre Israel i l'Iran va esclatar el 13 de juny, quan Israel va llançar una ofensiva militar contra el país centreasiàtic --que va respondre llançant centenars de míssils i drons contra territori israelià--, a la qual es van sumar el 22 de juny els Estats Units amb una sèrie de bombardejos contra tres instal·lacions nuclears de l'Iran; les de Fordo, Natanz i Esfahan.

Israel va afirmar que l'objectiu de la seva ofensiva era fer front a un suposat programa d'armament nuclear per part de Teheran, en uns atacs llançats amb prou feines dos dies abans d'una nova reunió programada entre l'Iran i els Estats Units, que anava a ser la sisena, per intentar aconseguir un nou acord sobre el programa nuclear iranià, després que Trump anunciés el 2018, durant el seu primer mandat, la retirada unilateral de Washington de l'històric pacte aconseguit el 2015, que incloïa inspeccions i limitacions a Teheran.