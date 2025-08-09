La Mitja Lluna Roja Síria denuncia trets contra un comboi humanitari que es dirigia cap al sud del país

"Instem totes les parts a respectar la nostra neutralitat i a garantir la seguretat dels nostres equips", ha demanat
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Mitja Lluna Roja Síria ha denunciat aquest dissabte que un comboi carregat amb ajuda humanitària que es dirigia cap a la governació meridional de Suwayda, assotada el mes passat per la violència sectària, va ser atacat "amb trets" i ha afirmat que diversos vehicles han patit "danys materials" a causa de l'incident.
"La Mitja Lluna Roja Àrab Síria és una organització humanitària neutral dedicada a ajudar els més necessitats. Instem totes les parts a respectar la nostra neutralitat i a garantir la seguretat dels nostres equips perquè puguin continuar la seva vital missió de prestar ajuda", ha indicat en un comunicat breu.
Una sèrie de combois carregats amb ajuda humanitària han entrat a Suwayda en les últimes setmanes coordinats pel Comitè Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha instat tots els actors sirians a protegir els civils, preservar la dignitat humana i garantir l'accés segur i "sense traves" als subministraments.
El Govern de transició sirià liderat pel president Ahmed al-Sharaa va anunciar a mitjan juliol un alto el foc a Suwayda i el desplegament de les seves forces de seguretat per preservar el cessament d'hostilitats després d'una setmana de combats entre beduïns afins a les autoritats de Damasc i les milícies de la minoria drusa.
Malgrat l'alto el foc, en els últims dies han tornat a ressorgir els enfrontaments a la zona i prop de 500 persones han hagut de ser evacuades en el marc d'una violència que ha deixat fins ara més de 1.500 morts des de mitjan juliol.