La Mitja Lluna Roja Palestina rep nous camions d'ajuda a través del pas de Rafah cap a Gaza

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

La Mitja Lluna Roja Palestina ha anunciat aquest dissabte l'arribada de nous camions d'ajuda amb destinació a Gaza a través del pas amb Rafah, a la frontera amb Egipte.

"Els treballadors de la Mitja Lluna Roja han rebut aquests camions d'ajuda a través de Rafah gràcies als nostres socis de la Mitja Lluna Roja Egípcia", ha explicat l'organització en el seu compte de la xarxa social X, sense donar, de moment, més detalls.

Cal recordar que la treva entre Hamas i Israel va quedar finalment suspesa divendres passat al matí amb la represa dels enfrontaments. S'acusen mútuament del final temporal del cessament d'hostilitats.

Per la seva banda, les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), van alertar aquest divendres que l'ajuda humanitària entregada a l'enclavament durant la treva --des de la setmana passada i que ha expirat aquesta matinada-- amb prou feines satisfà l'1 per cent de les necessitats de la població gaziana.

Així ho va assegurar l'Oficina de Mitjans del Govern de Gaza en un comunicat recollit per Al-Jazeera en el qual recalcava que l'enclavament precisa de "mil camions d'ajuda" al dia per repartir entre la població local, i almenys "un milió de litres de combustible diaris" per garantir el funcionament dels serveis sanitaris.