Mitja Lluna Roja desmenteix Israel i assegura que els seus cooperants crivellats sí que anaven identificats

L'organització publica imatges preses per les víctimes que mostren les ambulàncies amb els llums encesos i els logotips visibles

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

Mitja Lluna Roja Palestina ha publicat aquest dissabte un vídeo pres abans de l'atac israelià que va acabar el 23 de març amb la vida de quinze cooperants al sud de la Franja de Gaza i que desmunta, segons l'organització, la versió de l'exèrcit d'Israel que les ambulàncies en què circulaven no anaven identificades i portaven els llums apagats.

El vídeo va ser gravat amb el telèfon mòbil d'un dels paramèdics trobat, junt amb els seus catorze companys, en una fossa comuna de l'enclavament palestí.

En una primera resposta, l'exèrcit d'Israel, que aquest dijous havia afirmat que estendrà la investigació, s'ha limitat a insistir que està duent a terme un examen escrupolós dels fets després de la publicació del vídeo, segons fan saber tant la cadena britànica Sky News com el diari nord-americà 'The New York Times'.

Aquest últim mitjà va rebre aquest vídeo hores abans que es publiqués al compte de Mitja Lluna Roja en mans d'un diplomàtic de l'ONU sota condició d'anonimat i ha pogut verificar el lloc de l'atac i el moment aproximat en què va passar, a primera hora del matí.

Mitja Lluna Roja acompanya les imatges, publicades al seu compte d'X, amb un comunicat en què explica que "el vídeo mostra clarament" que les cinc ambulàncies i el camió de bombers en què circulaven per la zona d'Al-Hashashin, "estaven clarament marcades amb senyals d'emergència i els seus llums estaven encesos mentre eren atacats per les forces israelianes".

Per la Mitja Lluna Roja, les imatges "refuten categòricament les afirmacions de l'ocupació que les forces israelianes no van atacar aleatòriament les ambulàncies" i que aquests vehicles, segons l'exèrcit s'estaven acostant "de manera sospitosa, sense llums ni senyals d'emergència".

"El vídeo revela la veritat i refuta clarament aquesta narrativa", insisteix Mitja Lluna Roja.

HAMAS: "UN CRIM QUE RESSONA DAVANT DEL SILENCI INTERNACIONAL"

El moviment islamista HamAs ha reaccionat al vídeo denunciant els fets com "un crim de guerra planejat amb premeditació i deliberació" en una "nova i flagrant violació dels convenis internacionals".

Hamas lamenta que la comunitat internacional i algunes organitzacions humanitàries han guardat silenci davant d'uns "crims constants" que ja no hi ha manera de descriure com una altra cosa que "un genocidi sistemàtic contra un poble indefens, perpetrat per una maquinària de guerra israeliana que no coneix ni la pietat ni la llei".

El comunicat, recollit pel diari 'Filastin', afí al moviment, culpa "l'administració nord-americana" i altres països que "van participar en el genocidi", per subministrar armes a Israel, com el Regne Unit, França i Alemanya.

"Són plenament responsables de les massacres genocides que s'estan produint a la Franja de Gaza, i la seva participació és una taca en la seva història", ha condemnat Hamas abans d'insistir en l'enviament urgent de comissions d'investigació als llocs atacats i "visitar les fosses comunes darrere de les quals l'ocupació israeliana ha ocultat els seus capítols d'horror sistemàtic".

L'AUTORITAT PALESTINA DENÚNCIA "UN CRIM EN TOTA REGLA"

En un comunicat de repulsa, el Ministeri d'Exteriors de l'Autoritat Palestina denúncia que les imatges són un exemple de la "necessitat d'accelerar els mecanismes per detenir el genocidi i exigir responsabilitats a l'ocupació", en referència a Israel.

"Aquest crim en tota regla forma part de la guerra de genocidi i desplaçament contra el nostre poble, i revela la brutalitat dels crims diaris que cometen les forces d'ocupació contra civils palestins i equips humanitaris, de les Nacions Unides, metges i periodístics, amb l'objectiu d'intimidar-los i impedir-los brindar assistència al nostre poble a la Franja de Gaza", condemna el Ministeri palestí.

El Govern palestí reafirma finalment "els seus continus i intensos esforços per exposar els crims de l'ocupació davant de les institucions internacionals, especialment el Consell de Seguretat, el Consell de Drets Humans i altres plataformes", per impulsar la "activació de mecanismes de rendició de comptes per aquests crims".