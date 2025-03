La missió de SpaceX encarregada de fer tornar els astronautes nord-americans atrapats arriba a l'EEI

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -

La missió de SpaceX encarregada de fer tornar a casa els dos astronautes nord-americans que van quedar atrapats a l'Estació Espacial Internacional (EEI) el passat mes de juny ja hi ha arribat a aquest diumenge a primera hora.

"Acoblament confirmat!", ha informat la companyia en una publicació a X, en què es plasma el moment de la transmissió de l'operació d'acoblament.

La nau en qüestió, un 'Falcon 9' de SpaceX que va posar en òrbita la nau 'Dragon', es va posar en òrbita aquest divendres a la nit, i es va acoblar a l'EEI a les 0.04 (hora local), d'acord amb les informacions de la NASA i SpaceX.

A bord de la missió viatjaven les astronautes de la NASA Anne McClain i Nichole Ayers, l'astronauta de l'Agència Japonesa d'Exploració Aeroespacial Takuya Onishi i el cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov.

"Està previst que tornin a la Terra els astronautes nord-americans Barry Wilmore i Sunita Williams, juntament amb el cosmonauta de Roscosmos Aleksandr Gorbunov. Segons la NASA, la càpsula partirà de l'EEI com a molt aviat el 19 de març.

En aquesta transició s'espera que la tripulació nouvinguda es familiaritzi amb el treball de manteniment i ciència en curs de l'estació de cara a transicionar d'una manera més segura les operacions a bord del complex orbital.

El 4 de març, Williams i Wilmore, juntament amb el seu company Hague, van participar en una conferència de premsa en què Williams va destacar que no s'han sentit abandonats per la NASA. Per la seva banda, Wilmore va assegurar que la necessitat de subministraments addicionals a causa de l'extensió de la seva missió no representa un inconvenient, ja que han sabut aprofitar els subministraments que van portar a l'estació durant la seva missió.

Tots dos van arribar a l'Estació Espacial a principis de juny en el primer vol de prova tripulat de la nau Starliner de Boeing, amb la previsió inicial de romandre a l'espai només una setmana. No obstant això, diversos problemes tècnics amb la nau van fer que quedessin atrapats a l'EEI, on encara es troben.