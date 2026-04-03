La missió Artemis II abandona l'òrbita terrestre i es dirigeix a la Lluna

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -
La missió Artemis II han abandonat l'òrbita terrestre després de completar amb èxit l'encesa clau del motor principal de la nau espacial Orion i es dirigeixen ja a la Lluna, segons ha informat la Nasa.
Per primera vegada en més de 50 anys, els astronautes d'una missió de la NASA sobrevolaran la Lluna. Amb l'encesa, que va durar aproximadament sis minuts, del motor del mòdul de servei de la nau espacial, conegut com la maniobra d'injecció translunar, Orion i la seva tripulació, composada pels astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i l'astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadenca) Jeremy Hansen, van accelerar per alliberar-se de l'òrbita terrestre i van començar la trajectòria de sortida cap al veí més proper de la Terra.
"Avui, per primera vegada des de l'Apol·lo 17 el 1972, els humans han abandonat l'òrbita terrestre. Reid, Victor, Christina i Jeremy es troben ara en una trajectòria precisa cap a la Lluna. Orion opera amb tripulació per primera vegada en l'espai, i estem recopilant dades crucials i aprenent de cada pas", ha declarat l'administradora associada interina de l'Adreça de Missions de Desenvolupament de Sistemes d'Exploració, Lori Glaze, a la seu de la NASA a Washington.
Glaze ha destacat que cada fita que aconsegueixen "representa un progrés significatiu en el camí a seguir per al programa Artemis". "Si bé tenim vuit dies de treball intens per davant, aquest és un moment transcendental i ens enorgulleix compartir-ho amb el món", ha apuntat.
El coet SLS (Space Launch System) de la NASA i la nau espacial Orion es van desenganxar de la plataforma de llançament 39B al Centre Espacial Kennedy de l'agència a Florida aquest dijous a les 00.35 (hora espanyola), enviant als quatre astronautes en un vol de prova planificat de deu dies al voltant de la Lluna i de retorn.
Després d'arribar a l'espai, Orion va desplegar els seus quatre panells solars, la qual cosa va permetre a la nau espacial rebre energia del Sol, mentre que la tripulació i els enginyers en terra van començar immediatament la transició de la nau espacial de les operacions de llançament a les de vol per començar a comprovar els sistemes clau.
Aproximadament als 49 minuts del vol de prova, l'etapa superior del coet SLS es va encendre per col·locar a Orion en una òrbita el·líptica al voltant de la Terra. Una segona encesa programada de l'etapa va impulsar a Orion, a la qual la tripulació va batejar com 'Integrity', a una òrbita terrestre alta d'aproximadament 74.000 quilòmetres sobre la Terra durant unes 24 hores per realitzar comprovacions del sistema. Després de l'encès, Orion es va separar de l'etapa i va volar lliurement per si sola.
A continuació, la tripulació va realitzar una demostració de pilotatge manual per provar les qualitats de maneig d'Orion utilitzant la ICPS (etapa de propulsió criogènica provisional) com a objectiu d'acoblament.
En concloure la demostració, Orion va executar una maniobra de separació automatitzada per allunyar-se de forma segura de l'ICPS, després de la qual cosa l'etapa va realitzar la seva pròpia maniobra d'eliminació i reingrès a l'atmosfera terrestre sobre una regió remota de l'Oceà Pacífic. Abans de la seva reentrada, es van desplegar quatre petits CubeSats des de l'adaptador de l'etapa Orión del coet SLS.
TASQUES COMPLETADES FINS Al MOMENT
Altres tasques completades fins al moment inclouen la transició a la Xarxa de l'Espai Profund per a les comunicacions, l'aclimatació de la tripulació a l'entorn espacial, la realització dels seus primers períodes de descans, l'engegada del primer exercici del volant d'inèrcia, el restabliment del funcionament normal del vàter de la nau espacial i la configuració de la nau espacial per a la maniobra d'injecció translunar.
Durant un sobrevol lunar programat per al dilluns 6 d'abril, els astronautes prendran fotografies d'alta resolució i compartiran les seves pròpies observacions de la superfície lunar, incloent àrees de la cara oculta de la Lluna mai abans vistes directament pels humans.
Si bé la cara oculta de la Lluna estarà parcialment il·luminada durant el sobrevol, les condicions propícies generaran ombres que s'estendran per la superfície, realçant el relleu i revelant profunditats, crestes, pendents i vores de cràters que solen ser difícils de detectar amb il·luminació completa.
Després d'un exitós sobrevol lunar, els astronautes tornaran a la Terra i amararan en l'Oceà Pacífic, enfront de la costa de Sant Diego.
La NASA enviarà als astronautes del programa Artemis en missions cada vegada més desafiadores per explorar més la Lluna a la recerca de descobriments científics, beneficis econòmics i per asseure les bases de les primeres missions tripulades a Mart.