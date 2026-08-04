Ministres de l'Interior de la UE acorden reforçar fronteres, retorns i sistema d'alerta després de la crisi a Ceuta

Ana López García - Europa Press - Arxiu
BRUSSEL·LES, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
Els ministres de l'Interior de la Unió Europea i dels països associats a l'espai Schengen han coincidit a reforçar les fronteres exteriors, els retorns, la cooperació amb tercers països i la capacitat d'anticipació davant de futurs episodis com la crisi migratòria de Ceuta, al mateix temps que han expressat la seva "ferma solidaritat" amb Espanya i han donat per controlada la situació en constatar que la gran majoria de les persones que van creuar de forma irregular ja han estat retornades i que no s'han produït moviments posteriors cap a altres Estats membre.
Així ho han reflectit en les conclusions recollides després de la videoconferència extraordinària mantinguda aquest dimarts pels titulars de la branca, en les quals han felicitat a les autoritats espanyoles per la seva "ràpida i eficaç" resposta a la crisi a Ceuta i han traslladat les seves condolences per la "tràgica pèrdua de vides".
"La UE està unida i disposada a recolzar a Espanya. Les fronteres exteriors de la UE són una responsabilitat compartida i la migració requereix una resposta europea unificada", ha afirmat el ministre irlandès de Justícia, Interior i Migració, Jim O'Callaghan, qui ha defensat que la reunió ha servit per avaluar els instruments dels quals ja disposa la Unió, identificar àmbits en els quals és necessària una major cooperació i preparar el debat que mantindran els líders europeus al Consell Europeu previst per a octubre.
REFORÇ DELS SISTEMES DE DETECCIÓ I ALERTA
Més enllà de la resposta immediata a la crisi, els ministres han coincidit en la necessitat d'intensificar la lluita contra les xarxes de tràfic de migrants, reforçar els retorns, enfortir la protecció de les fronteres exteriors i aprofundir la cooperació amb els països d'origen i trànsit.
Així mateix, els Vint-i-set han advocat per millorar la capacitat d'anticipació de la Unió mitjançant el desenvolupament de sistemes d'alerta primerenca, inclòs un major intercanvi d'informació i el seguiment de les xarxes socials per detectar possibles campanyes de desinformació o moviments coordinats que puguin derivar en noves arribades massives.
Els ministres també han subratllat la importància de reforçar la cooperació amb els llocs d'origen i trànsit i de seguir desenvolupant aliances amb tercers països que contribueixin a millorar la gestió de la migració i a ampliar les oportunitats per a la població local.
Les conclusions també incideixen en la importància de reforçar la coordinació entre els Estats membre durant aquest tipus de crisi i de mantenir una comunicació "més coherent" per contrarestar la manipulació informativa i les ingerències d'actors externs.
La reunió extraordinària s'ha celebrat després de diversos dies de tensió entre els socis europeus per la resposta a la crisi de Ceuta, marcada per les crítiques de 22 Estats membre a la política migratòria espanyola i la petició, tant del president del Govern, Pedro Sánchez, com d'aquest grup de països, de convocar una trobada urgent dels ministres d'Interior per coordinar una resposta comuna del bloc.