El ministre de Seguretat d'Israel suggereix matar cada nit de forma "selectiva" a uns "30 o 40" palestins a Gaza

Ilia Yefimovich/dpa - Arxiu
MADRID 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben Gvir, ha suggerit que l'Exèrcit d'Israel hauria de matar cada nit i de manera selectiva entre "30 i 40" palestins a la Franja de Gaza atès que "no mereixen viure allà".
Ben Gvir, que ha estat condemnat en el passat per realitzar comentaris racistes, ha assenyalat que Israel hauria de construir "assentaments jueus" en l'enclavament palestí, on els residents "ni tan sols són persones", segons declaracions recollides pel diari britànic ' Financial Times'.
En aquest sentit, ha criticat la decisió del primer ministre, Benjamin Netanyahu, de reduir les operacions militars a la zona a mesura que l'Administració nord-americana exerceix pressió sobre el país per treure endavant el pla de pau del president, Donald Trump.
A més, ha subratllat la importància dels assentaments i ha instat a "fomentar l'emigració". "Quanta més, millor", ha aclarit respecte a uns assentaments que van ser desmantellats en 2005 en el marc del pla de retirada israeliana, que va suposar el desmantellament d'aproximadament una vintena d'ells.
"I quant als terroristes, no hi haurà emigració per a ells. Simplement hem de matar-los un a un", ha sostingut el ministre, que s'encarrega de supervisar el sistema policial i penitenciari israelià.
Les seves paraules han suscitat crítiques per part de les autoritats iranianes, que han afirmat que és tracta d'una "quota nocturna per a les matances a Gaza". "Aquest criminal sionista parla simultàniament de l'expulsió dels palestins i la construcció d'assentaments a tota Gaza. Aquestes confessions han de registrar-se i preservar-se per al dia de l'ajustament de comptes i el judici d'aquests criminals", ha apuntat el viceministre d'Exteriors d'Iran, Kazem Qaribabadi, en un comunicat.
Les autoritats de Gaza, controlades per Hamás, xifren en més de 73.380 els palestins morts i en prop de 174.300 els ferits des de l'inici de l'ofensiva israeliana després dels atacs perpetrats per les milícies palestines el 7 d'octubre de 2023.