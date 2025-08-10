El ministre de Seguretat d'Israel demana a Netanyahu implementar mesures per "desmantellar" l'Autoritat Palestina

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Seguretat d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha demanat aquest diumenge al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que durant la pròxima reunió del gabinet presenti "mesures operatives immediates per desmantellar" l'Autoritat Palestina.
"Aquesta hauria de ser la resposta a les fantasies del terrorista Abu Mazen sobre un Estat palestí: enderrocar l'autoritat terrorista que ell dirigeix", ha afegit Ben-Gvir, en referència al president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, a través d'X.
Aquestes declaracions arriben després que alguns mitjans informessin que Abbas està considerant declarar Palestina un estat de manera unilateral durant l'Assemblea General de l'ONU que se celebra al setembre, després que diversos països occidentals hagin anunciat la seva intenció de reconèixer l'Estat palestí durant la reunió a Nova York.