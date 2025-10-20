El ministre de Justícia de França reconeix errors de seguretat després del robatori de joies al Louvre

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Justícia de França, Gérald Darmanin, ha reconegut aquest dilluns errors de seguretat a l'hora de protegir el Museu del Louvre, arran del robatori de diverses joies de l'etapa imperial de Napoleó i la seva dona, Josefina, durant aquest diumenge, incident que va forçar el tancament del recinte.
"El que és segur és que hem fracassat, ja que hi va haver un grup capaç d'aparcar un elevador de mobles al centre de París i pujar-hi gent en pocs minuts per agafar joies de valor incalculable", ha indicat en unes declaracions a l'emissora France Inter, en què ha recalcat que aquest fet "dona una imatge lamentable de França".
Així, ha incidit que "cal veure com es va organitzar" el robatori, comès a plena llum del dia. "És millor deixar que els investigadors i la justícia diguin si era gent molt organitzada", ha manifestat, alhora que ha promès que hi haurà "conseqüències" i ha afirmat que "assumeix la seva part" de responsabilitat.
"Hi ha molts museus a París, molts museus a França, amb un contingut inestimable. El fet que els vidres no estiguessin assegurats és una pregunta que ens hem de fer", ha reconegut, després que el president francès, Emmanuel Macron, recalqués que és "un atac al patrimoni" i prometés recuperar les joies robades.
Macron va destacar en aquest sentit que "el projecte Louvre Nouvelle Renaissance (Nou Renaixement), que vam impulsar al gener, inclou seguretat reforçada" per a instal·lacions com el Louvre. "Garantirà la preservació i protecció del que constitueix la nostra memòria i la nostra cultura", va resoldre, enmig de la investigació de la Fiscalia per "robatori organitzat" i "conspiració per delinquir".