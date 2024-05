El ministre d'Interior argentí demana la destitució d'Óscar Puente

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior de l'Argentina, Guillermo Francos, ha demanat aquest dissabte la destitució del ministre de Transport espanyol, Óscar Puente, després de les seves declaracions sobre la "ingesta de substàncies" del president argentí, Javier Milei.

"No em vull ficar amb el Govern espanyol, però si jo fos el president, li demanaria la renúncia", ha afirmat Francos en una entrevista amb l'emissora argentina Radio Mitre.

Francos ha especulat, a més, amb la possibilitat de presentar una protesta diplomàtica formal. "El que correspongui. Jo crec que una protesta és el mínim que es pot fer contra aquest subjecte", ha apuntat.

"Em sembla indignant. Jo vaig escoltar aquesta espècie de stand-up que va fer aquest senyor. Em sembla un irresponsable, no pot exposar el govern d'un país que és important per l'Argentina per les seves tradicions, pels seus descendents, per l'ajuda que ha prestat l'Argentina; una falta de respecte d'aquesta magnitud d'un integrant del gabinet del president Sánchez em sembla realment inusitada", ha argumentat.

El ministre de l'Interior argentí ha criticat així les declaracions "ofensives contra el president d'un país germà des de fa molts anys". "Milei és el president democràtic de l'Argentina, un país d'immigrants d'Espanya, que va donar recer a espanyols i va donar recer a Espanya quan estava malament. Aquí hi ha un munt d'empreses espanyoles que han invertit. Com pot ser que un personatge d'aquesta qualitat integri un gabinet, faci una declaració d'aquestes característiques i no passi res?", ha plantejat.

Francos ha defensat, a més, el to del missatge oficial del Govern argentí en resposta a les declaracions de Puente. "Donar una resposta de qualitat a una persona sense qualitat de vegades costa molt", ha indicat.

Puente va dir durant un col·loqui sobre comunicació i xarxes socials celebrat aquest divendres a Salamanca que Milei podia haver fet "ingesta de substàncies", la qual cosa la Presidència argentina ha qualificat de "calúmnies i injúries".

"Vaig veure Milei en una tele i vaig dir, segons l'estava sentint no sé en quin estat, prèvia a la ingesta o després de la ingesta de quines substàncies, i va sortir a dir allò i jo vaig dir: és impossible que guanyi les eleccions, ha cavat la seva fossa. Doncs no", va dir Puente en un col·loqui sobre comunicació i xarxes socials celebrat aquest divendres a Salamanca.

En resposta, la Presidència argentina ha publicat un comunicat en el qual apunta que "Pedro Sánchez té problemes més importants de què ocupar-se, com les acusacions de corrupció a la seva esposa, afer que el va portar fins i tot a avaluar la seva renúncia" i per això espera que la Justícia actuï "amb celeritat" davant aquest cas de corrupció que, segons ha afegit, "afecta l'estabilitat" d'Espanya i les relacions entre tots dos països.

A més, ha acusat el president Pedro Sánchez de "posar en perill" la unitat d'Espanya "pactant amb separatistes", les dones "permetent la immigració il·legal dels que atempten contra la seva integritat física" i la classe mitjana per les "polítiques socialistes que només porten pobresa i mort".

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol ha respost a través de xarxes socials a Buenos Aires que la seva posició "no es correspon amb les relacions de dos països i pobles germans". El Govern i el poble espanyol "continuaran mantenint i enfortint els llaços fraternals i les seves relacions d'amistat i col·laboració amb el poble argentí, voluntat compartida per tota la societat espanyola", ha destacat.